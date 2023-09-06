إخماد حريق بين بلدتي الزرارية وطيرفلسيه

إخماد حريق بين بلدتي الزرارية وطيرفلسيه



إندلع حريق في خراج بلدتي الزرارية وطيرفلسيه، وتحركت على الفور سيارة إطفاء من جمعية "الرسالة" مع عناصر الدفاع المدني وأكثر من سيارة من مركز الزرارية. وبعد جهد كبير، تم تطويق الحريق وإخماده.