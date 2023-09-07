اللواء البيسري يستقبل سفير قطر الجديد

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري صباح اليوم سفير دولة قطر الجديد في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني على رأس وفد في زيارة تعارف، وعرض معه الأوضاع العامة وسبل التنسيق بين السفارة القطرية والمديرية العامة للأمن العام.

كما تمنّى اللواء البيسري للسفير القطري التوفيق في مهامه الجديدة.