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LBCI
LBCI

توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!

أمن وقضاء
2023-09-07 | 07:39
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توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!
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توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة – وادي خالد المواطن (خ.ع.) لتورطه مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وهواتف خلوية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
اشارة الى ان الـ LBCI كانت رصدت (خ.ع.) بصور على خط البترول، وتحدثت عنه في احد التقارير. 

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