الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!
أمن وقضاء
2023-09-07 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!
في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة – وادي خالد المواطن (خ.ع.) لتورطه مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وهواتف خلوية.
سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
اشارة الى ان الـ LBCI كانت رصدت (خ.ع.) بصور على خط البترول، وتحدثت عنه في احد التقارير.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
مواطن
لتورطه
تهريب
أشخاص
الحدود
البريّة...
صورته!
يستدرج الفتيات ويستحصل منهن على صور غير لائقة... هل وقعتم ضحية هذه الحسابات على انستغرام؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-08-12
الجيش: تنفيذ مهمات مختلفة في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن
أمن وقضاء
2023-08-12
الجيش: تنفيذ مهمات مختلفة في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن
0
امن وقضاء
2023-07-09
الجيش: توقيف ٧ مواطنين لتورطهم في التحضير لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر في ببنين
امن وقضاء
2023-07-09
الجيش: توقيف ٧ مواطنين لتورطهم في التحضير لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر في ببنين
0
آخر الأخبار
2023-09-01
معلومات الـLBCI: بعد انتشار خبر تعرض طفلة من آل بلحص في البازورية للاعتداء على يد والدها اتخذ النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان خطوة تحريك الحق العام وأشار بفتح محضر فوري واستدعاء الوالد بصورة فورية للتحقيق معه تمهيدا لتوقيفه
آخر الأخبار
2023-09-01
معلومات الـLBCI: بعد انتشار خبر تعرض طفلة من آل بلحص في البازورية للاعتداء على يد والدها اتخذ النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان خطوة تحريك الحق العام وأشار بفتح محضر فوري واستدعاء الوالد بصورة فورية للتحقيق معه تمهيدا لتوقيفه
0
أمن وقضاء
2023-08-30
الـLBCI على خط تهريب البشر في الشمال... والمهربون أطلقوا رصاصاتهم: ممنوع الاقتراب
أمن وقضاء
2023-08-30
الـLBCI على خط تهريب البشر في الشمال... والمهربون أطلقوا رصاصاتهم: ممنوع الاقتراب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:25
يستدرج الفتيات ويستحصل منهن على صور غير لائقة... هل وقعتم ضحية هذه الحسابات على انستغرام؟
أمن وقضاء
07:25
يستدرج الفتيات ويستحصل منهن على صور غير لائقة... هل وقعتم ضحية هذه الحسابات على انستغرام؟
0
أمن وقضاء
04:57
اللواء البيسري يستقبل سفير قطر الجديد
أمن وقضاء
04:57
اللواء البيسري يستقبل سفير قطر الجديد
0
أمن وقضاء
04:54
حملة كبيرة تقوم بها بلدية بيروت لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات
أمن وقضاء
04:54
حملة كبيرة تقوم بها بلدية بيروت لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات
0
أمن وقضاء
04:40
حماية المستهلك أقفلت فرنا في جبل لبنان وحررت محاضر ضبط بحق متجر كبير وأصحاب مولدات كهربائية
أمن وقضاء
04:40
حماية المستهلك أقفلت فرنا في جبل لبنان وحررت محاضر ضبط بحق متجر كبير وأصحاب مولدات كهربائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-05
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
منوعات
2023-09-05
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
0
موضة وجمال
11:07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
موضة وجمال
11:07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
0
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
0
منوعات
2023-09-06
عرضت إستمارة للحبيب المناسب وتلقت آلاف الطلبات بساعات... "إذا كنت تريد أن تكون حبيبها فعليك ملء بعض الأوراق الإدارية"!
منوعات
2023-09-06
عرضت إستمارة للحبيب المناسب وتلقت آلاف الطلبات بساعات... "إذا كنت تريد أن تكون حبيبها فعليك ملء بعض الأوراق الإدارية"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
0
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
0
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
3
منوعات
12:15
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
منوعات
12:15
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
4
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
5
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
6
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
7
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
8
أمن وقضاء
14:12
قرار بترك مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق
أمن وقضاء
14:12
قرار بترك مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More