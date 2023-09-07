الجيش: فوج مغاوير البحر نفذ مناورة بالذخيرة الحية قبالة شاطىء جبيل

الجيش: فوج مغاوير البحر نفذ مناورة بالذخيرة الحية قبالة شاطىء جبيل



أعلن الجيش اللبناني عبر فيسبوك أن فوج مغاوير البحر نفذ مناورة بالذخيرة الحية قبالة شاطىء جبيل بمشاركة طائرات من القوات الجوية.