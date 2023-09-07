إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها

إندلعت إشتباكات في مخيم عين الحلوة هذا المساء حيث سمعت أصوات طلقات رشاشة وقذائف صاروخية في أنحاء مدينة صيدا.وشهد المخيم حركة نزوح كثيفة باتجاه مناطق أكثر أمنًا.وقد تم تداول تسجيل صوتي عبر وسائل التواصل الإجتماعي نسب إلى هيثم الشعبي، المسؤول العسكري لتجمع الشباب المسلم في المخيم، يعلن فيه عن إنطلاق معركة تطهير مخيم عين الحلوة ممن سماهم المرتدين.وأفادت معلومات للـLBCI بأن الإشتباكات إندلعت بعد ساعات على إجتماع للفصائل الفلسطينية عقد بعد ظهر اليوم لبحث مسألة إنسحاب الفصائل من مدارس الأنروا تمهيدًا لإنتشار القوة المشتركة فيها والسماح ببدء العام الدراسي. لكن عملًا أمنيًا لم يحدد على الفور أطلق شرارة الإشتباكات بين الشباب المسلم وحركة فتح التي نفت وقوع إصابات في صفوفها.