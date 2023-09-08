توقيف شخصين في بلدة البزالية - البقاع ومنطقة الجاموس - الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

توقيف شخصين في بلدة البزالية - البقاع ومنطقة الجاموس - الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

بتاريخ 6/9/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة البزالية - البقاع السوري (م.غ.) لإقدامه على الإتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا ونحو 60 كلغ من حشيشة الكيف.



وبتاريخ 7/9/2023، أوقفت دورية من المديرية في منطقة الجاموس - الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) المطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وفرض خوات، وافتعال إشكالات وإطلاق النار.



وضبطت في حوزته كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.