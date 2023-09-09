مخابرات البقاع أوقفت 6 شبان لاطلاقهم النار بالهواء

أوقفت دورية من مديرية المخابرات فرع البقاع قرابة الحادية عشر والنصف من مساء امس ستة شبان، وهم: إ.م، م.ر، إ. م، د.ف، ع.ي، م.ي" كانوا قد أقدموا على إطلاق النار في الهواء بكثافة خلال حفل عشاء كان يقام في منزل المدعو إ.م الملقب "بالبطة"، ما أقلق راحة سكان المدينة واثار الهلع في نفوسهم، وقد تمت احالة الجميع الى التحقيق، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.