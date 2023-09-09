هيئة العمل الفلسطيني المشترك أنهت اجتماعها بـ"اتفاق حاسم لوقف اطلاق النار" في عين الحلوة

أنهت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعها بـ"اتفاق حاسم على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة".



وأعلنت أنها انقسمت إلى "وفدين دخلا الى المخيم، وفد توجه الى منطقة البركسات حيث يعقد اجتماعا مع حركة فتح وقيادة الأمن الوطني، وآخر توجه الى مقر عصبة الأنصار الإسلامية، حيث يعقد اجتماعا مع القوى الاسلامية، وتجري الاتصالات بين الطرفين ومع باقي القوى لتثبيت وقف اطلاق النار ومنع أي خرق له".

يذكر أن حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم بلغت ٤ قتلى و٢٥ جريحا، فيما سقط 37 جريحا يوم أمس.