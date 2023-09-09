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الجيش: توقيف مطلوبين شكلوا شبكة لترويج المخدرات في بيروت وارتكبوا جرائم
أمن وقضاء
2023-09-09 | 15:37
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الجيش: توقيف مطلوبين شكلوا شبكة لترويج المخدرات في بيروت وارتكبوا جرائم
الجيش: توقيف مطلوبين شكلوا شبكة لترويج المخدرات في بيروت وارتكبوا جرائم
أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً أعلنت فيه أنه "بتاريخ 9/9/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت الفلسطينيين (أ.ن.) و(أ.ف.) والمواطن (م.ز.)، لإقدامهم على تشكيل شبكة لترويج المخدرات في مطاعم المدينة وارتكابهم جرائم إطلاق النار من أسلحة حربية وترويع المواطنين في منطقتي بيروت والضاحية الجنوبية، وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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