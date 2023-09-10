جريح وسقوط قذيفة على الاوتوستراد الشرقي جراء اشتباكات عين الحلوة



أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا، أن ساحة مخيم عين الحلوة تحولت ظهرا ً ً إلى عمليات كر وفر بين "فتح" والمجموعات المتشددة عند محور حطين ، استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وسقط إحداها في جوار المخيم على الاوتوستراد الشرقي الذي يربط المدينة بالجنوب والمقفل امام السيارات في وجهة سير نحو الطريق الساحلية البحرية، كما انفجر عدد من القذائف الصاروخية في اجواء مدينة صيدا و درب السيم وسيروب ، كما أدى الرصاص الطائش الى اصابة المواطن عدنان الزكنون في منطقة تعمير عين الحلوه، ونال الرصاص ايضاً من احدى السيارات في تعمير حارة صيدا.