إصابة مواطن برصاص طائش على طريق الغازية

أصيب المواطن ع. ب. برصاص طائش أثناء مروره على طريق بلدة الغازية، نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.