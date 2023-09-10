الجيش: إصابة 5 عسكريين نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 10 / 9 / 2023، وعلى أثر الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، سقطت 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.



وأعادت قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدة أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.