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اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟

أمن وقضاء
2023-09-10 | 16:34
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اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
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اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟

إتخذت معارك مخيم عين الحلوة التي لم تَخِفْ حدتُها طيلة اليوم، منحى خطيراً مع إستهداف وحدات الجيش اللبناني، ما أدى إلى إصابة خمسة من عناصره بجروح. وأعلنت قيادة الجيش أن ثلاث قذائف سقطت في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، مشيرة إلى أن جروح أحد الجنود، الذين نقلوا إلى المستشفيات المجاورة، حرجة.  

قيادة الجيش التي حذرت الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة. 

وفي حين أدت المعارك إلى سقوط قتلى وجرحى داخل المخيم، أصيبت مدينة صيدا بالشلل التام، وتقرر إقفال السراي الحكومي وفروع الجامعة اللبنانية في المدينة غداً. 

فكيف يبدو الوضع على الأرض هذا المساء؟

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