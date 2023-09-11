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قوى الأمن: توقيف سارقي منزل في مجدليا
أمن وقضاء
2023-09-11 | 02:44
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قوى الأمن: توقيف سارقي منزل في مجدليا
قوى الأمن: توقيف سارقي منزل في مجدليا
بتاريخ 23-8-2023، إدعى أحد المواطنين ضد مجهولين في جرم الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزله الكائن في محلة مجدليا - زغرتا، وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا قدره حوالى 90 ألف دولار أميركي و200 مليون ليرة لبنانية وكمية من المجوهرات وفروا إلى جهة مجهولة.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية المتورطين بعملية السرقة وتوقيفهم.
وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الفاعلين، وهما: م.ز. (من مواليد عام 1993، سوري) ح.ع. (من مواليد عام 1984، لبناني).
وبتاريخي 30 و31-08-2023، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة التبانة.
وبالتحقيق معهما، إعترف الأول بتنفيذ عملية السرقة بالإشتراك مع (ع. خ. من مواليد عام 1994، لبناني) وأنه تقاسم المبلغ المسروق مع الأخير و(ح. ع.) الذي كان على علم بتنفيذ العملية، وأضاف أنه صرف قسمًا من حصته وقام بشراء سيارة نوع "هوندا CRV" وهاتفين خليويين، وخاتم من الذهب، وقام بتخبئة المبلغ المتبقي في منزل ذويه. كما أفاد الثاني بأنه على علم بعملية السرقة وأن حصته منها 4000 دولار أميركي، وخمسة ملايين ليرة لبنانية، وأنه قام بصرف قسم منها والقسم الآخر خبأه في منزله.
وتم توقيف (ع. خ.)، وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وأنه شارك في عملية السرقة وصرف قسمًا من المال وقام بتخبئة القسم الآخر في متجره. أما المجوهرات قام برميها في مجرى النهر كونه اعتبر أنها مزيفة.
وبتفتيش منازل المذكورين ومتجر الثالث، تم ضبط مبلغ 25,700 دولار أميركي، خاتم من الذهب وهاتفين خليويين.
وتم تسليم المضبوطات إلى المدعي، وأجري المقتضى القانوني في حقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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