اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بدعوة من اللواء البيسري... على ماذا تمّ الإتفاق؟

اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وقد تمّ الإتفاق على التالي:



1- وقف فوري ودائم لإطلاق النار.



2- متابعة تسليم المطلوبين بإغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.