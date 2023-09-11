جريحان جراء إطلاق النار على سيارتهما في الجية

اطلق مجهولان، كانا يستقلان دراجة نارية، النار على سيارة مدنية، على المسرب الغربي للاوتوستراد الساحلي في الجية، بالقرب من محطة كورال، ما ادى الى اصابة شخصين كانا داخل السيارة، اصابة احدهما حرجة، فيما اصيب الآخر في يده، وقد نقل الى المستشفى المركزي في مزبود للمعالجة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.