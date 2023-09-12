هدوء حذر في مخيم عين الحلوة

يسود الهدوء الحذر مخيم عين الحلوة، يخرقه بعض الرشقات الرشاشة بشكل متقطع، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وكان المخيم شهد ليلة هادئة، تخللتها خروق لوقف اطلاق النار الذي توافقت عليه القوى الفلسطينية على اثر اجتماعها مع اللواء الياس البيسري في المديرية العامة للأمن العام.