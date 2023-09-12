سلب دراجة نارية بقوة السلاح على طريق عام الهرمل

سلب دراجة نارية بقوة السلاح على طريق عام الهرمل



أقدم مجهولون صباح اليوم وبقوة السلاح على سلب أحد المواطنين دراجته النارية على طريق عام الهرمل في وضح النهار، علمًا أن مثل هذة الحوادث تتكرر بصورة شبه يومية.