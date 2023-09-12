تدابير سير يوم غد على المسلك الشرقي قرب جسر النقاش بسبب أعمال حفر

ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان بأعمال حفر على المسلك الشرقي من الأوتوستراد قرب جسر النقاش باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 16:00 من يوم غد 13/09/2023.وستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق المسلك المذكور من دون منع المرور عليه.لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.