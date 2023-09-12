الجيش: إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1250 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.