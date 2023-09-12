لودريان أكّد استمرار بلاده في دعم الجيش

قائد الجيش استقبل لودريان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان الذي اطّلع على الوضع الأمني وما يواجهه الجيش من تحديات، خصوصا النزوح السوري والوضع الفلسطيني.



وأكّد لودريان استمرار بلاده في دعم الجيش لتعزيز قدراته على تنفيذ مختلف المهمات.