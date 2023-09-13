إصابة 3 أشخاص كانوا يحاولون العبور إلى لبنان جرّاء انفجار لغمين في وادي خالد (النهار)

أصيب 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة، حين كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني عبر معبر عبيدان البرّي غير الشرعي، جرّاء انفجار لغمين أرضيين فجر اليوم في محلّة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفّة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدوديّة، بحسب ما نقلت صحيفةوالمصابون هم:الشاب ي. ح. ج. 18 سنة (بُترت رجله)ب. إ. ع. 27 سنة (إصابات شظايا بالظهر)ح. ع. ع. 18 سنة (بُترت رجله ويده وشظايا في الرقبة ووُصفت حالته بالحرجة)وتولّى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلهم جميعاً للمعالجة بمساعدة أهالي المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.وحضرت دوريّة للجيش اللبناني إلى المحلّة المذكورة وكذلك عناصر من الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.