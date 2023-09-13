بيان للجيش بعد اصابة سوريين بانفجار لغمين خلال التسلل الى لبنان: "لغمان أرضيان في الجانب السوري"

بتاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠٢٣، أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود ما أدى إلى إصابة ٣ منهم. وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/Wmx1sqBFHF
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 13, 2023
بتاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠٢٣، أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود ما أدى إلى إصابة ٣ منهم. وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/Wmx1sqBFHF