مخدّرات ودولارات مزيّفة ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر بحوزة شخصين كانا متّجهَين من البقاع إلى بيروت على متن "باص"

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه في الساعة ٢٢:١٥ من تاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٣، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر شخصين على متن "باص ميتسوبيشي"، متّجهاً إلى بيروت، وهما:



- ح. ز. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني، وهو سائق الباص)

- م. ز. (من مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)



وضبطت بحوزتهما 50 غراماً من الكوكايين ومبلغ 10.000 دولار أميركي مزيّف.



وقد تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الباص" والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بحسب ما أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي.