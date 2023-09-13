رولا متى فرفور مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

رولا متى فرفور مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

- رولا متى فرفور (من مواليد عام 1974، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 31/08/2023 منزلها الكائن في جل الديب، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الإتصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الأرقام الآتية: 901203-01، 897109-01، 900391-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.