إصابة مسؤول حركة الجهاد وجرح آخر جراء تجدد الإشتباكات في عين الحلوة

إصابة مسؤول حركة الجهاد وجرح آخر جراء تجدد الإشتباكات في عين الحلوة



أدى تجدد الإشتباكات عصرًا داخل مخيم عين الحلوة بين فتح والإسلاميين على محور حطين - جبل الحليب إلى إصابة مسؤول حركة الجهاد الإسلامي معين عباس وجرح آخر.



كما سجل إنفجار قذيفة في الهواء فوق بلدة الغازية جنوب صيدا واختراق رصاص القنص مؤسسة تجارية عند كورنيش صيدا البحري.