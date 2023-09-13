تعميم صورة موقوف قام بعمليات سلب بقوة السلاح... من وقع ضحيته؟

تعميم صورة موقوف قام بعمليات سلب بقوة السلاح... من وقع ضحيته؟

بناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف ع. ش. (من مواليد عام 1978، لبناني) لقيامه بتواريخ مختلفة بعمليات سلب بقوة السلاح طالت عدة أشخاص في عكار.



لذلك، طلبت المديرية ممن وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور إلى مركز فرع معلومات الشمال أو الإتصال على الرقم 423086-06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





