5 قتلى و15 جريحا حصيلة الاشتباكات العنيفة في عين الحلوة

5 قتلى و15 جريحا حصيلة الاشتباكات العنيفة في عين الحلوة



شهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم مواجهات عنيفة بين حركة فتح والمجموعات الاسلامية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التي طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا، كما طاول الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبي ومنطقة الغازيه، في المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.



واسفرت الاشتباكات التي ما زالت مستمرة، عن سقوط 5 قتلى 3 منهم لحركة فتح و15 جريحا. ما يرفع العدد الإجمالي منذ اندلاعها ليل الخميس الماضي إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.



