قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا

تفقدَ قائدُ الجيش العماد جوزاف عون لواءَ المشاة الأول، وزارَ قيادةَ اللواء في ثكنة محمد زغيب - صيدا، حيث اجتمعَ بالضباطِ والعسكريينَ، واستمعَ إلى إيجازٍ حولَ المهماتِ المنفَذةِ في ظلِ الاشتباكاتِ الدائرة داخلَ مخيم عين الحلوة.



ونوّه العماد عون بصمودِ العناصر واحترافِهم وتضحياتِهم في أداءِ الواجب، بخاصةٍ خلالَ الظروفِ الاستثنائيةِ الحاليةِ في قطاعِ مسؤوليةِ اللواء.