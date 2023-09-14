استنابة قضائية أوعزت بالكشف على المؤسسات والمشاريع الزراعية في البقاع وملاحقة عصابات تهريب الاشخاص

أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات استنابة قضائية لكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، وللمدير الإقليمي لمديرية امن الدولة في محافظة البقاع وفي محافظة بعلبك - الهرمل، ولرئيس دائرة أمن عام البقاع، مفادها تكليفهم بالإيعاز لمن يلزم لإجراء كشف على المؤسسات والمحال المخالفة لجهة مالكيها والعمالة الأجنبية فيها، وكذلك المشاريع الزراعية التي تقوم بالمنافسة غير المشروعة والتي تعود بالضرر على المزارعين اللبنانيين وملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية ومخابرة النائب العام شخصيا بهذه المحاضر ومن ثم متابعة الموضوع ومراقبة المؤسسات موضوع المحاضر لجهة التعهد بمضمون الإنذارات المعطاة سابقا وعدم مخالفتها لاحقا.