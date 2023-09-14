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الجيش: طائرتان مسيرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

أمن وقضاء
2023-09-14 | 16:33
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الجيش: طائرتان مسيرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية
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الجيش: طائرتان مسيرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 14 / 9 /2023 الساعة 8.35 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لمسافة حوالى 300 مترًا ولمدة 10 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأفادت في بيان، بأنه وفي الساعة 8.55 خرقت طائرة مسيّرة أخرى تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لمسافة حوالى 400 مترًا ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأكدت قيادة الجيش أنه تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.  

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

طائرة مسيّرة

الأجواء اللبنانية

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