موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟

مع انطلاق موسم الحرائق وتزامناً مع الحملة التي أطلقتها الـLBCI، تبيّن أن خطر الحرائق عالي جداً بـ 101 بلدة بحسب المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المجلس الوطني للبحوث العلمية.**للاطلاع على البلدات بالتفصيل اضغط