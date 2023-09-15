إستمرار عمليات إخماد الحرائق في خراج بلدة بسابا

ما زالت عمليات إخماد الحرائق مستمرة في خراج بلدة بسابا، وسط إنفجار عدد من الألغام داخل رقعة الحريق من مخلفات الحرب، فيما تعمل طوافة للجيش على المساعدة في إخماد النيران.