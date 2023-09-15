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دورية من أمن الدولة - مكتب الهرمل أقفلت مؤسسة تجارية في مشاريع القاع يستخدمها نازحون سوريون من دون ترخيص

دورية من أمن الدولة - مكتب الهرمل أقفلت مؤسسة تجارية في مشاريع القاع يستخدمها نازحون سوريون من دون ترخيص



أقفلت دورية من أمن الدولة - مكتب الهرمل مؤسسة تجارية في مشاريع القاع يستخدمها نازحون سوريون من دون ترخيص، بناء لإشارة القضاء المختص.



وتم ختمها بالشمع الأحمر، كما أوقف السوري (م. ع.) لاستخدامه أوراق ومستندات شخصية مزورة.



وأودع الموقوف القضاء المختص لإجراء المقتضى.