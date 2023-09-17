في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين

أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونية المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و١٦ رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية.