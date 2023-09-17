في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين

بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و١٦ رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية. pic.twitter.com/qsM3w5GtsW
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 17, 2023
بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و١٦ رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية. pic.twitter.com/qsM3w5GtsW