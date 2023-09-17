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أحد أفراد عصابة سلب بقوّة السّلاح في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2023-09-17 | 06:00
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أحد أفراد عصابة سلب بقوّة السّلاح في قبضة شعبة المعلومات
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أحد أفراد عصابة سلب بقوّة السّلاح في قبضة شعبة المعلومات

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّلب بقوّة السّلاح التي تطال العديد من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سلب دراجات آليّة بقوّة السّلاح في بلدتي الدّامور والسّعديات.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويات أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم المدعو: ح. م. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب، ومسلّح بصورة مستمرّة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وبتاريخ 05-09-2023 وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن دراجة آلية لون أسود من دون لوحات في جدرا، حيث أوقفته بكمينٍ محكمٍ نصبته في المحلّة، وذلك بعد أن شهر مسدّسًا حربيًّا بوجه عناصر الدورية وحاول إطلاق النار باتجاههم، إلا أنّه تمّت السّيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه.

وبتفتيشه والدّراجة، ضُبِطَ بحوزته علبة دواء مخدّر نوع zaldiar، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.

وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح بالاشتراك مع آخرين في السّعديات والدّامور.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأحيل مع المضبوطات إلى مفرزة بيت الدّين القضائية، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

لذلك، عمّمت هذه المديريّة العامّة صورته، بناءً على إشارة القضاء، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدّين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية الكائن في بعقلين، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 300216-25 أو 300187-25، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عصابة

سلب

شعبة المعلومات

الدّامور

السّعديات

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