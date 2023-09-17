الدفاع المدني أخمد حرائق في غادير وعينطورة والصفرا - كسروان

الدفاع المدني أخمد حرائق في غادير وعينطورة والصفرا - كسروان



أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقًا إندلع ظهر اليوم وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية وأكوام من النفايات في بلدة الصفرا - كسروان.



ثم قامت الفرق بإخماد حريق آخر أتى على مساحات من الأعشاب اليابسة في غادير، وفي وادي حنتوش في عينطورة - كسروان.