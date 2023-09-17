حريق عند جدار بلدة الخرايب منطقة خلة المكسور ومحاولات لإخماده

حريق عند جدار بلدة الخرايب منطقة خلة المكسور ومحاولات لإخماده



شب حريق هائل عند جدار بلدة الخرايب منطقة خلة المكسور، ساهمت سرعة الرياح بتمدده إلى المنازل، فتحرك على الفور عناصر من الدفاع المدني الرسالي مركز الخرايب، بالتعاون مع البلدية والأهالي.



وحضرت إطفائية الدفاع المدني الرسالي من مركز بلدة الزرارية وتجري المحاولة لإخماده.