سلسلة حرائق في بلدات عكارية أخمدها الدفاع المدني

سلسلة حرائق في بلدات عكارية أخمدها الدفاع المدني



أخمد الدفاع المدني سلسلة من الحرائق في عدد من البلدات العكارية:

- حريق في خراج بلدة مشحا إلتهم أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.

- حريق في بلدة البيرة أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة.

- حريق في خراج بلدة القبيات إلتهم أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية.

- حريق في بلدة المحمرة شب في أعشاب يابسة وفي حقل من القصب.

- حريق في بلدة الهيشة بالقرب من المنازل شب في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة مختلفة.

- حريق في خراج بلدة حرار إلتهم أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية.

- حريق في جرة كربير في أحد محلات الحدادة في بلدة البيرة واقتصرت الأضرار على الماديات.

- حريق داخل منزل في بلدة قبعيت واقتصرت الأضرار على الماديات.



وقد عمل عناصر الدفاع المدني على تطويق الحرائق وإخمادها منعًا لاشتعالها مجددًا.