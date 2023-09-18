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شبكة ترويج المخدّرات في زحلة

أمن وقضاء
2023-09-18 | 05:48
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شبكة ترويج المخدّرات في زحلة
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شبكة ترويج المخدّرات في زحلة

بعد توافر معلومات لمكتب أمن الدولة في زحلة عن وجود شبكة خطيرة تقوم بترويج  المخدّرات  بين بلدات ديرزنون وبرالياس وتعنايل في قضاء زحلة، وتتمّ إدارتها من قبل شخص سوري يدعى (ز. ح)، يتّخذ مقرّاً له في شقة في بلدة تعنايل، ويستخدم في أعماله الجرميّة ثلاث هواتف خلويّة يحتوي كلّ منها  على تطبيقين من واتس آب، حيث يقوم الأخير إضافة الى تعاطيه وترويجه المخدّرات، بعمليات نصب واحتيال وابتزاز عددٍ كبيرٍ من النّساء من مختلف الجنسيّات.

على إثرها وبعد المتابعة الدقيقة وعمليّات الرّصد التي قامت بها أمن الدّولة في زحلة، وعملاً بإشارة النائب العامّ الإستئنافيّ في البقاع القاضي منيف بركات، قامت دوريّات من أمن الدولة بتوقيف خمسة أشخاص من العصابة، وتمّ ضبط ١٢ ألف حبّة كبتاغون وبعض الموادّ المخدّرة ، كما تمّت مواجهة رئيس العصابة أثناء التحقيق بالجرائم التي ارتكبها، فاعترف بقيامه بما يفوق ٥٠ عمليّة ابتزاز.

بعد مراجعة النائب العامّ  في البقاع، أشار بختم المحاضر بحق الموقوفي، وبتعميم صورة الموقوف (ز .أبو ح.) للتعرف عليه من قبل من وقع ضحيّته بغية التوجّه الى مكتب أمن الدّولة في زحلة، لإجراء المقتضى.

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