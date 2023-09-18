مجلس القضاء الاعلى اجتمع مع القضاة العدليين في قاعة محكمة التمييز

في بدء السنة القضائية، اجتمع مجلس القضاء الاعلى مع القضاة العدليين في قاعة محكمة التمييز في قصرالعدل في بيروت، حيث جرى عرض الجهود المبذولة في سبيل تحسين ظروف العمل القضائي وضرورة تسييره وتفعيله، وقرر المجلس ابقاء جلساته مفتوحة مواكبة للظروف كافة.