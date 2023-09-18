نشر مقاطع فيديو تظهره مع العلم الاسرائيلي... وأمن الدولة توقفه

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة صور، اللبناني (ع.ع.)، بعد إقدامه على نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره مع العلم الاسرائيلي، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص.