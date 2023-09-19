الدفاع المدني: إنقاذ مواطن جراء سقوطه في شلال وادي يحشوش

الدفاع المدني: إنقاذ مواطن جراء سقوطه في شلال وادي يحشوش



أعلن الدفاع المدني عبر منصة "إكس" أن عناصره أنقذت مواطنًا إثر سقوطه في وادي شلال يحشوش.



وقد انطلقت العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ٢٠:١٥ من تاريخ اليوم، وواصلت السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ٢٢:٠٠ إلى أن تمكنت من إنقاذه.



وتبين أنه مصاب بجروح بالغة جراء سقوطه في وادي شلال يحشوش - كسروان.



وواجهت العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة أبرزها وعورة الطريق المؤدية إلى المكان الذي أصيب فيه.



فيما تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



