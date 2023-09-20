لليوم الثاني... جرافات اسرائيلية تواصل أعمالها في شق طريق مقابل مزرعة بسطرة المحاذية لخط الإنسحاب

لليوم الثاني على التوالي، تواصل جرافات الجيش الاسرائيلي أعمالها في شق طريق مقابل مزرعة بسطرة المحاذية لخط الإنسحاب، على الحدود الجنوبية بمؤازرة 5 دبابات ميركافا.



ويقف الجيش اللبناني وعناصر قوات الطوارئ الدولية في حال من الاستنفار من الجانب اللبناني.



وتتزامن أعمال الحفر مع تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي.



كما تزامنت أعمال الحفر عند مزارع بسطرة مع مسح السياج التقني في حولا وكروم المراح عند حدود ميس الجبل.