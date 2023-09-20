مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار

قتل ابن بلدة عبا الجنوبية حسن م. س. في ولاية متشيغن الاميركية.



وفي التفاصيل، ان الشاب حسن ( 26 عاما) كان برفقة خطيبته ولحظة خروجهما من احد مطاعم ديربورن هايتس هاجمهما شخص ذو بشرة سمراء، وعاجله باطلاق 3 طلقات من مسدس حربي باتجاهه، وثم عمد الى سرقة المغدور، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وتم نقل جثمان الشاب حسن الى احد مستشفيات المدينة ، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث.