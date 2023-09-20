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مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار

أمن وقضاء
2023-09-20 | 07:38
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مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار
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مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار

قتل ابن بلدة عبا الجنوبية حسن م. س. في ولاية متشيغن الاميركية. 

وفي التفاصيل، ان الشاب حسن ( 26 عاما) كان برفقة خطيبته ولحظة خروجهما من احد مطاعم ديربورن هايتس هاجمهما شخص ذو بشرة سمراء، وعاجله باطلاق 3 طلقات من مسدس حربي باتجاهه، وثم عمد الى سرقة المغدور، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
 
وتم نقل جثمان الشاب حسن الى احد مستشفيات المدينة ، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث.

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