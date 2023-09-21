أمن الدّولة توقف أحد المتورّطين بقتل زياد المصري

تمكنت شعبة الخدمة والمعلومات في المديرية العامّة لأمن الدّولة من توقيف المدعو (ح.ح)، بتهمة طعن شابّين بالسكاكين جرّاء إشكالٍ جرى في الطريق الجديدة في بيروت، ما أدّى الى وفاة المدعوّ زياد المصري وإدخال شقيقه مهنّد المصري الى مستشفى المقاصد بحال حرجة.

وتتابع شعبة الخدمة والمعلومات وبتكليف من قبل النيابة العامّة الإستئنافية في بيروت بتكثيف الجهد الإستعلامي بهدف توقيف بقية المتورطين.



