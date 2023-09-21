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إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
2023-09-21 | 05:33
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إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.
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