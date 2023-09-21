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وزير الدفاع اتصل بالسفيرة الاميركية مستنكرا: القوى الأمنية تجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار
أمن وقضاء
2023-09-21 | 14:27
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وزير الدفاع اتصل بالسفيرة الاميركية مستنكرا: القوى الأمنية تجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار
وزير الدفاع اتصل بالسفيرة الاميركية مستنكرا: القوى الأمنية تجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار
اتصل وزير الدفاع الوطني موريس سليم بالسفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا مستنكرا حادثة اطلاق النار فجر الخميس على مدخل السفارة الاميركية في عوكر، مطمئنا الى سلامة العاملين فيها.
واكد سليم ان القوى العسكرية والامنية تقوم بجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار والجهات التي تقف وراءه، وان الاجراءات اتخذت لمنع تكرار الحادث خصوصا ان حماية المقرات الديبلوماسية والعاملين فيها مسؤولية المؤسسات الامنية اللبنانية.
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