الجيش يعلن تحرير سوريتين بعد خطفهما في منطقة برج حمود

بيان صادر عن قيادة الجيش

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه بتاريخ 13/9/2023، أقدمت عصابة مؤلفة من لبنانيين وسوريين على خطف السورية (ا.م.) وابنتها (د.ا) في منطقة برج حمود، وطلب الخاطفون فدية لإطلاق سراحهما.



وعلى الأثر، نفذت مديرية المخابرات ووحدة من الجيش سلسلة عمليات دهم لعدد من منازل أفراد العصابة في بلدتَي تل الأبيض وريحا في منطقة بعلبك، بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات.



وقد أسفر ذلك عن تحرير المخطوفتين بتاريخ 21/9/2023.



