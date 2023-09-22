الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش يفتتح شبكة طرقات في الهرمل تسهّل مكافحة التهريب...ويتوجه الى بعض الأصوات المشككة

أمن وقضاء
2023-09-22 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش يفتتح شبكة طرقات في الهرمل تسهّل مكافحة التهريب...ويتوجه الى بعض الأصوات المشككة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قائد الجيش يفتتح شبكة طرقات في الهرمل تسهّل مكافحة التهريب...ويتوجه الى بعض الأصوات المشككة

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون شبكة طرقات في جرود منطقة الهرمل، شملت طرقات مراكز وادي فيسان ومراح الشعب وقنافذ وحرف السماقة.تربط الطرقات المفتتَحة المراكز المذكورة في ما بينها، وتسهّل مكافحة تهريب الأشخاص والبضائع والممنوعات، وتتيح وصول المواطنين إلى أراضيهم.

كما زار العماد عون مركزَي مراح الشعب وحرف السماقة حيث اطّلع على الإجراءات المتخذة لمراقبة الحدود وضبطها، والتقى بالعسكريين ونوّه بإرادتهم وإيمانهم وعزيمتهم واحترافهم في أداء المهمة رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الطقس وطبيعة الأرض، معتبرًا أن أمن الوطن يعود في جزء كبير منه إلى أمن الحدود.
وتوجه إليهم بالقول: "قبل انتشار الجيش عند الحدود، كانت مفتوحة أمام تهريب المخدرات والسلاح ومرور الإرهابيين، لكنها اليوم مضبوطة إلى حد بعيد بفضل الوحدات العسكرية المنتشرة هنا.
القيادة مدركة لحجم إنجازاتكم وتضحياتكم وتسعى لتحسين ظروف خدمتكم ومعيشتكم بمختلف السبل المتاحة، وبفضلكم سيذكر التاريخ أن الجيش أنقذ لبنان".

كما زار العماد عون الشيخ ياسين علي جعفر، وقال: "نسمع بعض الأصوات المشككة بدور الجيش في حماية الحدود انطلاقًا من مواقف سياسية معروفة. لم نرَ هؤلاء يبادرون إلى دعم الجيش بل يحاولون عرقلة عمله وإثارة الشبهات حوله، ولم نرَ لهم مشاركة فاعلة في معالجة أزمة النزوح السوري. نقول لهم أننا مستمرون لأن هدفنا هو الوطن ومصلحته، فيما هدفكم مصلحتكم الشخصية".
وأكد أن نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديًّا يهدد لبنان واللبنانيين ولا بد من معالجته على مستوى الأفراد والمؤسسات جميعها، وقال: "الجيش بعيد كل البعد عن العنصرية، وهو يولي حقوق الإنسان أولوية قصوى ويضعها في صلب مهمته، لكن هذه الحقوق وُجدت لتحفظ كرامة الإنسان لا لتدمر المجتمع".
من جهة أخرى، شكر محافظ بعلبك الهرمل الجيش على تضحياته وجهوده الرامية إلى استتباب الأمن، وسهره على السلم الأهلي، الأمر الذي هيأ الظروف لموسم سياحي ناشط هذا العام.
وقال: "حاول الكثيرون دق إسفين الخلاف بين الجيش وعشائر بعلبك الهرمل، لكنهم تناسوا أن العشائر قدمت خيرة أبنائها للمؤسسة العسكرية، ولا أحد يزايد عليها بمحبة الجيش".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الجيش

يفتتح

طرقات

الهرمل

تسهّل

مكافحة

التهريب...ويتوجه

الأصوات

المشككة

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف منفذ عملية سرقة خزنة حديدية من منزل في غوسطا
الجيش يعلن تحرير سوريتين بعد خطفهما في منطقة برج حمود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:32

جولة تفقدية لقائد الجيش العماد جوزف عون على المناطق الحدوديّة في البقاع الشمالي

LBCI
صحف اليوم
00:57

قطر على سكّة دعم قائد الجيش للرئاسة (نداء الوطن)

LBCI
أخبار دولية
2023-09-21

قائد الجيش السوداني يحذّر في الأمم المتحدة من تمدّد النزاع في المنطقة

LBCI
امن وقضاء
2023-09-21

قائد الجيش يبحث في اوضاع لبنان والمنطقة مع ريزا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:28

الجيش: توقيف سوريَّين في منطقة المنارة - بيروت لتأليفهما عصابة سرقة سيارات

LBCI
أمن وقضاء
15:55

إدارة منطقة صيدا في الأونروا: اشكال بين بعض النازحين من عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس

LBCI
أمن وقضاء
12:12

قوى الأمن: توقيف منفذ عملية سرقة خزنة حديدية من منزل في غوسطا

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-21

الجيش يعلن تحرير سوريتين بعد خطفهما في منطقة برج حمود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-16

ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!

LBCI
فنّ
05:18

ليلى إسكندر في أحدث ظهورٍ لها.. كيف غيّرتها الأمومة؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-21

اتُهمت بقتل طفلة عمرها 9 أشهر داخل حضانة... والسبب الفشل في اتخاذ ترتيبات نوم آمنة لها!

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-21

لقاء جمع بو حبيب بنظيره الايراني... عبد اللهيان: لن نتردد بمساعدة العملية السياسية في لبنان على أساس القرار اللبناني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الدفاع المدني في منطقة البترون يواجه كل حريق للمحافظة على المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ماذا تعني إفادة السكن الممنوحة من الـUNHCR للنازحين السوريين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:00

أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:17

استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟

LBCI
منوعات
10:25

"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!

LBCI
فنّ
05:31

زوجة مروان خوري تطلّ وحيدة من الجونة.. هكذا تقضي وقتها على البحر (صور)

LBCI
حال الطقس
01:01

ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
منوعات
12:45

عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
صحف اليوم
00:35

الأجهزة الأمنية توقف شهودًا على حادثة السفارة الأميركية (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
09:59

بعد مشاهدة عملية ولادة طفله... رجل يطالب المستشفى بتعويضات تتخطى الـ600 مليون دولار!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More